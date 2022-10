Italia-Argentina: presidente Fernandez riceve sindaco Gualtieri al margine del summit C40 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi è prevista la visita di Gualtieri alla Borsa di Buenos Aires per promuovere la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo nel 2030. "Nei prossimi anni nelle grandi città vivrà il 70 per cento della popolazione mondiale ed è dunque da questa dimensione che dovranno arrivare le soluzioni concrete alle sfide poste dal cambiamento climatico", ha dichiarato il sindaco Gualtieri prima della partenza per Buenos Aires. "Il summit è l'occasione mondiale più importante di un confronto su temi così decisivi per il nostro futuro e siamo contenti che Roma torni a svolgere un ruolo da protagonista in un consesso così autorevole, dove insieme a sindaci di tutto il mondo ci si confronta su progetti e interventi capaci di tenere assieme le sfide ambientali con quelle di rilancio dell'economia e riduzione delle disuguaglianze", ha aggiunto. (Abu)