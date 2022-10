Giappone: la Confederazione sindacale Rengo punta ad aumenti salariali del 5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo in Giappone ha toccato i massimi da otto anni nel mese di settembre, per effetto del forte aumento dei prezzi all'ingrosso e della svalutazione dello yen. Secondo le anticipazioni degli economisti citati dalla stampa giapponese, l'indice ha registrato un incremento del 3 per cento su base annua, il più alto da settembre 2014. Gli economisti prevedono anche un disavanzo commerciale di quasi 15 miliardi di dollari nel mese di settembre. (segue) (Git)