Giappone: la Confederazione sindacale Rengo punta ad aumenti salariali del 5 per cento (4)

- Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha ordinato al governo di approntare entro la fine di ottobre un nuovo pacchetto di misure di stimolo per contrastare gli effetti dell'inflazione nel Paese, nonostante dagli economisti giungano crescenti segnali d'allarme per l'eccesso di spesa pubblica da parte della terza economia mondiale. Kishida ha formulato la richiesta durante un incontro dei ministri di governo il 30 settembre; il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha dichiarato che le misure faranno fronte all'aumento dei prezzi, incoraggeranno l'aumento dei salari, e accelereranno la transizione del Paese verso il "capitalismo redistributivo" promosso dal primo ministro. Il governo giapponese ha già prorogato all'inizio di settembre le misure tese a contenere i prezzi della benzina e della farina, oltre ad approvare nuovi contributi in denaro per le famiglie a basso reddito. (segue) (Git)