Serbia: eurodeputata von Cramon, Belgrado mai così lontana dall'Ue

- La Serbia non è mai stata così lontana dall'Europa. Lo ha dichiarato l'eurodeputata Viola von Cramon in un'intervista al quotidiano serbo "Nova". Von Cramon, relatrice dell'Eurocamera per il Kosovo, ha affermato che Belgrado "potrebbe isolarsi dalla comunità internazionale" a causa della sua posizione a riguardo delle sanzioni contro la Russia "e nessuno ne è a conoscenza". "La gente alza gli occhi al cielo quando viene menzionata la Serbia e i suoi progressi negli incontri all'interno delle istituzioni europee", ha detto von Cramon. Secondo lei, il Paese balcanico ha fatto molto per migliorare la propria immagine dopo gli anni Novanta, ma la sua posizione attuale "potrebbe rovinare tutto". "Continuo a non capire come il presidente Aleksandar Vucic o chiunque altro nel governo non veda i cambiamenti tettonici che stanno avvenendo in Europa e l'impatto che sarà simile alla caduta del muro di Berlino", ha affermato la politica. Cramon ha quindi dichiarato che "la politica estera è molto importante", ma che per l'Unione europea sono altresì fondamentali "le riforme interne" e che l'attenzione dell'Ue è sullo "stato della democrazia, lo Stato di diritto, la situazione dei media, la lotta alla corruzione, la transizione energetica e gli standard ambientali". (Seb)