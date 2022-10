Perù: democrazia a rischio, l'Osa invia missione per valutare situazione politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo solidarietà e sostegno al governo democraticamente eletto della Repubblica del Perù, e auspichiamo il mantenimento delle istituzioni democratiche", prosegue il testo. Il Consiglio ha anche rivolto un appello "a tutti gli attori" affinché le loro rispettive azioni "siano inquadrate nel rispetto dello stato di diritto". Durante la sessione del Consiglio in cui ha chiesto l'intervento dell'Osa, il ministro Landa ha sottolineato che "il Paese sta attraversando una grave crisi politica che deve essere superata perché colpisce i più vulnerabili. Se la situazione non viene corretta in tempo, potrebbe mettere a rischio l'ordine democratico, lo stato di diritto e il legittimo esercizio della del potere in Perù". Landa ha anche indicato che l'esecutivo ha avanzato richieste di dialogo con attori politici, ma che il confronto con le opposizioni è ulteriormente peggiorato. (segue) (Was)