Usa: Twitter, tagli al personale sono una possibilità anche senza accordo con Musk (2)

- Una misura che comporterebbe un taglio della forza lavoro che si aggirerebbe intorno al 25 per cento. In base ad alcuni documenti visionati dal quotidiano, la piattaforma avrebbe anche in programma tagli importanti in termini di infrastrutture, con una diminuzione del numero dei data center. L'entità di questi tagli spiega il motivo per cui i vertici di Twitter sono ansiosi di chiudere l’accordo con Musk, che nei giorni scorsi ha fatto sapere di voler portare a termine l’operazione, ponendo di fatto fine ad una battaglia legale durata settimane. In precedenza, infatti, il fondatore di Tesla aveva dichiarato di voler annullare l’accordo, lamentando una eccessiva presenza di account falsi e spam sulla piattaforma che secondo lui ne avrebbe pregiudicato le prospettive di crescita. L’offerta da 44 miliardi avanzata dal miliardario rappresenterebbe un toccasana per una società in difficoltà, ed eviterebbe agli attuali vertici di annunciare tagli che avrebbero demoralizzato i dipendenti e impattato negativamente sul servizio e sulla moderazione. (segue) (Was)