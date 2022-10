Usa: Twitter, tagli al personale sono una possibilità anche senza accordo con Musk (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Edwin Chen, analista informatico che in precedenza è stato responsabile della gestione dello spam di Twitter, i tagli avrebbero in ogni caso un impatto diretto su milioni di utenti. “La società è effettivamente sovradimensionata, ma i tagli proposti da Musk sono inimmaginabili, e mettono gli utenti a rischio di attacchi informatici”, ha detto al “Washington Post”, mettendo in guardia contro possibili “effetti a cascata”. Le parti dovrebbero concludere l’accordo di acquisizione entro venerdì 28 ottobre. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al quotidiano che le trattative stanno andando avanti “in buona fede dopo una battaglia legale durata mesi”. In passato, Musk ha detto agli investitori di essere intenzionato a raddoppiare i ricavi di Twitter in tre anni, triplicando il numero di utenti attivi sulla piattaforma. (Was)