Onu: Blinken sente Guterres, focus su Ucrain, Haiti ed Etiopia

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a cui ha ribadito la necessità di proteggere i principi alla base dello Statuto Onu in materia di sovranità e integrità territoriale, alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo riferisce una nota. Le parti hanno anche discusso le misure da introdurre per aiutare le autorità di Ucraina e Haiti a superare la grave crisi umanitaria che sta interessando i due Paesi, esprimendo “forte preoccupazione” riguardo all’aumento delle tensioni in Etiopia. Infine, il capo della diplomazia di Washington ha ribadito l’impegno Usa a rafforzare e modernizzare il sistema delle Nazioni Unite, per garantire che l’organizzazione sia “preparata per affrontare le sfide più pressanti sul piano globale: dalla sanità al clima, fino alla sicurezza alimentare”. (Was)