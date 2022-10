Usa: tribunale respinge richiesta di 6 Stati repubblicani per bloccare cancellazione debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale in Missouri ha respinto una richiesta avanzata da sei Stati a guida repubblicana per bloccare il piano dell’amministrazione Biden per la cancellazione del debito studentesco. La sentenza del giudice distrettuale Henry Autrey vedrà probabilmente un ricorso in appello davanti alla Corte d’appello dell’ottavo circuito giudiziario degli Stati Uniti. I sei Stati hanno fatto causa il mese scorso, affermando che l’amministrazione non ha l’autorità per avviare un programma del genere senza passare prima per il Congresso e che il piano rischia di impattare negativamente i proventi delle autorità statali. Ad oggi, più di 12 milioni di persona hanno fatto richiesta per la cancellazione del debito studentesco, e altri otto sono stati avvisati di poterla richiedere. I documenti necessari dovranno essere consegnati entro il 15 novembre per consentire di concludere l’iter prima della ripresa dei pagamenti a gennaio. La strategia del governo prevede la cancellazione di un debito fino a 10 mila dollari per chi ha un reddito annuale inferiore a 125 mila dollari (250 mila per le coppie sposate), e fino a 20 mila dollari per chi ha ricevuto il sussidio Pell Grant. (Was)