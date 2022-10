Difesa: segretario Usa sente omologo indonesiano, focus su Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato l’omologo indonesiano, Prabowo Subianto, per discutere il futuro della cooperazione bilaterale in materia di difesa e sicurezza nella regione indopacifica. Lo riferisce una nota. Austin ha ringraziato la controparte per la leadership dell’Indonesia all’interno dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean) e nell’Indo-Pacifico. Entrambe le parti hanno ribadito la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione per garantire la sicurezza regionale, e Austin ha ribadito l’impegno di Washington a continuare ad aiutare l’Indonesia nel processo di modernizzazione delle Forze armate. (Was)