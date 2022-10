Ucraina: Biden, repubblicani non si rendono conto della nostra politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del Partito repubblicano “hanno detto che, se vinceranno le elezioni di medio termine, è improbabile che continuino a sostenere l’Ucraina: non si rendono conto di quella che è la politica estera degli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un ricevimento a Philadelphia. “Non si rendono conto che la situazione non riguarda soltanto l’Ucraina, ma tutti i Paesi dell’Europa orientale e tutta la Nato: non capiscono che gli Stati Uniti contribuiscono a dare al mondo la linea da seguire”, ha detto. (Was)