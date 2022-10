Ue: Michel, accordo sull'energia al Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha raggiunto l'accordo sul tema energetico. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante la conferenza finale della prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles. "C'è la forte determinazione a lavorare e agire insieme su tre obiettivi: ridurre i prezzi, garantire la sicurezza delle forniture energetiche e continuare a lavorare sulla riduzione dei consumi", ha detto Michel. "L'accordo riguarda un pacchetto di misure che sono in parte proposte dalla Commissione, in parte sono altre misure addizionali, e che rappresentano un quadro di lavoro per far sì che la Commissione Ue e i ministri dell'Energia abbiano il mandato per lavorare in maniera urgente, e far sì che queste misure abbiano l'effetto voluto", ha aggiunto. "Abbiamo anche definito una clausola di fiducia. Cioè la determinazione ad incaricare i nostri ministri dell'Energia di lavorare e trovare l'accordo maggiore possibile per l'attuazione delle misure necessarie", ha proseguito il presidente del Consiglio europeo. "Inoltre, abbiamo deciso di mobilitare tutti gli strumenti, sia nazionali che dell'Unione europea, per far sì che possano essere sostenuti gli sforzi e le misure necessarie per proteggere il mercato unico, con un coordinamento massimo possibile in tutte le iniziative che saranno prese dal Consiglio e dalla Commissione Ue", ha concluso Michel. (Beb)