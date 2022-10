Energia: Michel, accordo trovato in poche ore è segnale della nostra determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivare ad un accordo sull'energia in poche ore è un forte segnale di determinazione da parte dell'Unione europea. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante la conferenza finale della prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles. "Siamo stati tutti estremamente seri. L'argomento era serissimo ed è stato importante garantire la decisione del quadro molto robusto su cui applicare le regole energetiche. Il fatto di essere arrivati ad un accordo in poche ore è un segnale della nostra determinazione, un segnale di approccio unitario", ha detto. "È stata una sorpresa arrivare ad un accordo di questo tipo in così poche ore", ha aggiunto Michel. (Beb)