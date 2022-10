Ucraina: Congresso lavora per garantire miliardi di dollari di aiuti prima delle elezioni di medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti sia democratici che repubblicani starebbero tentando di garantire miliardi di dollari di assistenza militare all’Ucraina prima dell’insediamento del nuovo Congresso a gennaio, dopo le elezioni di medio termine in programma a novembre. Alcune fonti parlamentari informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Nbc News” che lo sforzo bipartisan deriva dai timori che una nuova maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti possa far venire meno il sostegno di Washington a Kiev durante l’invasione russa. Già questa settimana, il leader della minoranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy (che in caso di vittoria alle elezioni di medio termine potrebbe diventare presidente al posto di Nancy Pelosi), ha detto che gli Stati Uniti “non firmeranno un assegno in bianco per l’Ucraina”. Di fronte a questa prospettiva, rappresentanti di entrambi i partiti starebbero cercando di passare un disegno di legge per garantire all’Ucraina assistenza militare, economica e umanitaria “ben superiore” rispetto ai pacchetti approvati finora. “L’importo consentirebbe all’Ucraina di andare avanti per tutto l’anno”, ha dichiarato all’emittente un senatore repubblicano rimasto anonimo. (Was)