Ucraina: Biden, preoccupato per aiuti se repubblicani vinceranno elezioni di medio termine

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere “preoccupato” per il futuro degli aiuti all’Ucraina nel caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di medio termine in programma a novembre. Parlando con i giornalisti al seguito durante la sua visita a Pittsburgh, in Pennsylvania, Biden ha comunque ribadito di essere “fiducioso” sull’esito delle elezioni, e di ritenere che i democratici riusciranno a mantenere il controllo del Senato. (Was)