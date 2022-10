Brasile: campagna di disinformazione contro Lula, giustizia indaga su Bolsonaro e il figlio Carlos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte ha intimato anche ai responsabili delle principali piattaforme di social media Google, Twitter e YouTube di identificare i titolari di 28 profili identificati come propagatori di contenuti falsi relativi al processo elettorale e ad alcuni candidati. Intanto, nella sua risoluzione, il giudice Goncalves ha sospeso fino al 31 ottobre la monetizzazione derivante da abbonamenti e pubblicità dei canali YouTube di Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Dr. Notizia, utilizzati secondo il magistrato per la diffusione di fake news. Il magistrato ha anche ordinato l'interruzione della promozione di contenuti che coinvolgono Lula e Bolsonaro, oltre che la diffusione di un documentario dal titolo "Chi ha ordinato l'uccisione di Jair Bolsonaro?", prodotto dal sito Brasil Paralelo. (Brb)