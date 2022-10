Brasile: Lula propone creazione ministero Sicurezza contro traffico armi e droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario ricreare il ministero della Pubblica sicurezza con l'obiettivo di combattere il traffico di armi e di droga, soprattutto nelle regioni di confine. Lo ha detto l'ex presidente e candidato alle elezioni presidenziali brasiliane per il Partito dei lavoratori, Luiz Inacio 'Lula' da Silva. "Dovremo costruire una polizia speciale, una nuova polizia nazionale che possa combattere il traffico di armi e droga", ha detto a margine di un evento elettorale a Rio de Janeiro. Lula ha anche evidenziato la necessità di aumentare il controllo sulla vendita legale di armi. "Con il ministero della Sicurezza stabiliamo un nuovo standard di controllo. Non è possibile che non abbiamo alcun controllo sulle armi che vengono vendute in questo Paese", ha aggiunto. (segue) (Brb)