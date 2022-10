Perù: democrazia a rischio, l'Osa invia missione per valutare situazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione degli stati americani (Osa) ha deciso di inviare una missione di osservazione in Perù per valutare la situazione politica. La decisione segue la richiesta arrivata dal governo del presidente Pedro Castillo che, come riferito dal ministro degli Esteri Cesar Landa, ha invocato l'attivazione della Carta democratica interamericana adducendo rischi per la tenuta democratica del Paese. La decisione è stata presa all'unanimità al termine della riunione del Consiglio permanente dell'organismo tenuta oggi. "Sarà inviato un gruppo ad alto livello composto da rappresentanti degli stati membri, in conformità con la Carta democratica interamericana, per analizzare la situazione e riferire a questo Consiglio", si legge nella delibera dell'organo sovranazionale. (segue) (Was)