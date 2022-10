Usa: Twitter, tagli al personale sono una possibilità anche senza accordo con Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei dipendenti di Twitter rischia di subire tagli importanti nei prossimi mesi, indipendentemente dalla proprietà dell’azienda. Stando ad una ricostruzione del “Washington Post”, che ha potuto visionare alcuni documenti, i tagli alla forza lavoro potrebbero avere un impatto rilevante sulla capacità di moderazione della piattaforma, con meno controlli sulla pubblicazione di contenuti dannosi e una minore efficienza nel prevenire crisi in termini di sicurezza. Il fondatore di Tesla, Elon Musk, ha dichiarato durante una conversazione con gli investitori che l’accordo da 44 miliardi di dollari raggiunto ad aprile per acquisire Twitter comporta un taglio del numero dei dipendenti da 7.500 a poco più di duemila, con un calo del 75 per cento. Se anche l’accordo dovesse naufragare, gli attuali vertici della società hanno comunque in programma di diminuire di circa 800 milioni di dollari la somma disponibile per pagare lo stipendio di tutti i dipendenti, entro la fine dell’anno. (segue) (Was)