Usa: Corte suprema respinge richiesta di bloccare piano per cancellazione del debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema ha respinto una richiesta avanzata dall’Associazione dei contribuenti della contea di Brown, in Wisconsin, per bloccare il piano del governo federale per la cancellazione del debito studentesco. Nella sentenza della giudice Amy Coney Barrett viene sottolineato che la richiesta dell’associazione è priva di basi legali, spiegando che “il fatto di pagare le tasse non fornisce una base per contestare le azioni del governo federale”. L’associazione con sede a Green Bay ha prima fatto causa al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, insieme al dipartimento dell’Istruzione e al segretario Miguel Cardona, per poi fare ricorso alla Corte suprema. (Was)