Onu: al via la Settimana “Donne, pace e sicurezza”, Italia interviene al Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione italiana è intervenuta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in occasione della Settimana per le donne, la pace e la sicurezza, nel quadro del dibattito dedicato a “Rafforzare la resilienza e la leadership delle donne come via per la pace nelle regioni afflitte dai gruppi armati”. Lo riferisce in una nota la rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite. “Dall’adozione della storica risoluzione 1325 è stato fatto molto, ma donne e ragazze continuano a sopportare in modo sproporzionato il peso dei conflitti, e rimangono sottorappresentate o non rappresentate affatto negli sforzi dei processi di pace, nonostante il loro contributo costruttivo alla risoluzione del conflitti”, ha dichiarato l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente d’Italia alle Nazioni Unite. (segue) (Was)