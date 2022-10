Onu: al via la Settimana “Donne, pace e sicurezza”, Italia interviene al Consiglio di sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A livello nazionale, stiamo attuando il quarto piano d'azione sul Wps (per il periodo 2020-2024) e sosteniamo con forza la Rete delle donne mediatrici del Mediterraneo lanciata dall’Italia nell'ottobre 2017 per promuovere l'uguaglianza di genere e favorire l'inclusione delle donne nei processi di pace, negli sforzi di mediazione e nella costruzione della pace nella regione mediterranea”, ha affermato Massari, aggiungendo che tale iniziativa ha condotto alla creazione di una più ampia rete a livello globale dell'Alleanza delle donne mediatrici regionali nel settembre 2019, che unisce le voci di 6 diverse regioni del mondo in un appello per accelerare l'attuazione della risoluzione 1325. L’Italia ha incrementato il sostegno finanziario a Un Women, maggiore agenzia Onu per i diritti delle donne, e nel gennaio 2023 assumerà la vicepresidenza del consiglio direttivo. “L’Italia resta determinata ad attuare l’agenda Donne, Pace e Sicurezza anche quale parte dei nostri sforzi per rafforzare l’architettura del mantenimento e della costruzione della pace internazionale”, ha concluso Massari. (Was)