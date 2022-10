Usa: documenti Mar-a-Lago, consigliere di Trump ha testimoniato di fronte a gran giurì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consigliere di Donald Trump, Kash Patel, ha recentemente testimoniato di fronte al gran giurì incaricato di indagare sui documenti classificati che l’ex presidente degli Stati Uniti avrebbe portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che la testimonianza sarebbe avvenuta il 13 ottobre scorso a Washington, e che sarebbe durata diverse ore. Le fonti non hanno chiarito se Patel ha risposto alle domande del gran giurì o no, appellandosi al Quinto Emendamento. Secondo le fonti, Patel sarebbe tra i pochi consiglieri di Trump che potrebbe incorrere in “rischi di natura legale” in virtù delle indagini del dipartimento della Giustizia sui documenti classificati portati via da Trump, culminate con la perquisizione effettuata ad agosto dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) nella residenza dell’ex presidente a Mar-a-Lago, in Florida. Da questa estate, Patel è stato incaricato di curare le interazioni tra la squadra di Trump e gli Archivi nazionali, nel quadro delle indagini. In passato, Patel ha dichiarato di aver visto personalmente Trump nell’atto di declassificare i documenti portati via. (Was)