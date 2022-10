Usa-Italia: Blinken sente Di Maio, grazie per leadership in un periodo storico complesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, per un saluto prima dell’insediamento del nuovo governo. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Il capo della diplomazia di Washington ha ringraziato Di Maio per “la leadership dimostrata nel guidare la politica estera italiana durante un periodo caratterizzato da sfide di portata storica”, inclusa l’invasione russa dell’Ucraina. (Was)