Ciad: Usa preoccupati per scontri tra forze di sicurezza e manifestanti, serve dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano i recenti episodi di violenza in Ciad, con scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti che protestano contro l’estensione del periodo di transizione che inizialmente doveva durare 18 mesi. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Siamo profondamente preoccupati, e chiediamo a tutte le parti coinvolte di fare tutto il necessario per stabilizzare la situazione, punendo i responsabili delle violenze: condanniamo fermamente l’attacco avvenuto fuori dall’ingresso dell’ambasciata statunitense, dove alcuni assalitori in abiti civili hanno ucciso quattro persone”, ha detto, sottolineando la necessità di un dialogo che consenta di realizzare le aspirazioni democratiche del popolo del Ciad. (Was)