Usa: ex ministro boliviano si dichiara colpevole di cospirazione e riciclaggio di denaro

- Arturo Carlos Murillo Prijic, ex ministro del Governo di Bolivia, si è dichiarato colpevole di cospirazione e riciclaggio di denaro, dopo avere ricevuto tangenti per avere aiutato una società statunitense ad aggiudicarsi un contratto da 5,6 milioni di dollari con il governo di La Paz. Stando alla nota pubblicata dal dipartimento della Giustizia Usa, Murillo ha ricevuto almeno 532 mila dollari di tangenti da una società con sede in Florida, che avrebbe aiutato ad ottenere un contratto con il ministero della Difesa boliviano per rifornire le forze dell’ordine di gas lacrimogeno e altre attrezzature non letali. Inoltre, insieme ad alcuni complici, Murillo avrebbe riciclato il denaro ricevuto all’interno del sistema finanziario statunitense, avvalendosi di alcuni conti correnti a Miami. L’ex ministro rischia fino a 10 anni di prigione, anche se una sentenza non è stata ancora emessa. (Was)