Sardegna: protesta pastori, verso una legge ad hoc nella prossima seduta del Consiglio regionale

19 luglio 2021

- “Il Consiglio regionale interverrà già da mercoledì prossimo con un provvedimento ad hoc ed una procedura accelerata per recepire le priorità indicate dai pastori”. Lo ha comunicato il presidente del Consiglio Michele Pais al termine del lungo incontro con una delegazione di pastori che questa mattina hanno manifestato davanti alla sede dell’Assemblea regionale di via Roma. “Si tratterà di una legge – ha precisato il presidente del Consiglio – che dovrà resistere anche al vaglio delle istituzioni europee. Più in generale, c’è un problema oggettivo di messa a terra dei provvedimenti del Consiglio regionale, perché siamo purtroppo legati ad una burocrazia asfissiante che spesso non ci consente di far arrivare a destinazione i provvedimenti della Regione e della stessa Assemblea”. La riunione del Consiglio sarà preceduta martedì da una seduta della commissione Agricoltura, alla presenza dell’assessore Gabriella Murgia, di una delegazione ristretta di pastori e delle associazioni di categoria, nella quale verrà messo a punto un testo-base, saranno effettuate una serie di verifiche riguardanti le risorse già stanziate ma non ancora assegnate (pari a circa 20 milioni) ed ulteriori fondi eventualmente disponibili, e saranno valutati sia l’accesso agli interventi de minimis che gli elementi di un possibile ricorso finalizzato alla modifica del piano strategico nazionale dell’agricoltura che poi confluirà nella nuova Pac dell’Unione europea per il ciclo 2023-2027. (segue) (Rsc)