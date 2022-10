Ucraina: Zelensky, mondo agisca con forza per prevenire un altro attacco terroristico russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti il mondo deve agire con forza e rapidità per prevenire un altro attacco terroristico russo. Lo ha affermato nel suo videomessaggio serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando le notizie sulla possibile distruzione della diga di Nova Kachovka. "Distruggere la diga significherebbe un disastro su larga scala. Con questo atto di terrorismo possono bloccare, tra l'altro, anche la possibilità di fornire acqua dal fiume Dnepr alla Crimea. In caso di distruzione della diga il canale della Crimea settentrionale semplicemente scomparirà", ha detto Zelensky. "Se la Russia sta preparando un simile attacco terroristico, se sta seriamente considerando uno scenario del genere, significa che i terroristi sono ben consapevoli che non possono mantenere non solo Kherson, ma anche l'intero sud del nostro Paese, compresa la Crimea", ha aggiunto il presidente. "Dobbiamo ora tutti insieme - tutti gli europei, tutti i leader mondiali, tutte le organizzazioni internazionali - chiarire allo Stato terrorista che un simile attacco terroristico alla diga di Nova Kachovska provocherebbe esattamente lo stesso risultato dell'uso di armi di distruzione di massa. Le conseguenze per la Russia dovrebbero essere appropriate", ha detto Zelensky. "Il mondo deve reagire preventivamente. Questa è la chiave ora. Il principio della risposta preventiva alle minacce alla sicurezza dovrebbe finalmente diventare uno dei principi base della politica internazionale", ha concluso Zelensky. (Res)