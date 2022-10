Regno Unito: candidati alla leadership dei Conservatori avranno bisogno del sostegno di 100 deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati alla leadership dei Conservatori nel Regno Unito avranno bisogno del sostegno di 100 deputati per poter aspirare alla carica. Lo ha detto Graham Brady, presidente del Comitato dei conservatori del 1922, l’organismo che gestisce le modalità di selezioni del leader del partito, in un punto stampa con i giornalisti. Con questa soglia, scrive la stampa britannica, ci saranno al massimo tre candidati. La competizione per la leadership, commenta la “Bbc”, è chiaramente orientata a restringere il campo il più rapidamente possibile. L'annuncio segue le dimissioni della prima ministra britannica Liz Truss, arrivate nella giornata di oggi. (Rel)