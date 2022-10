Ucraina: Usa, addestratori iraniani in Crimea per aiutare Mosca ad utilizzare i droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono in possesso di prove che dimostrano il “coinvolgimento diretto sul campo” di militari iraniani in Crimea, per aiutare le forze russe nell’organizzazione degli attacchi effettuati utilizzando droni in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le informazioni in nostro possesso indicano che addestratori iraniani si trovano attualmente in Crimea per dare sostegno tecnologico alle forze russe, anche se non sono coinvolti direttamente nel manovrare i droni”, ha detto, aggiungendo che il numero di militari iraniani in Crimea è “relativamente piccolo”. Kirby ha poi confermato che la Russia ha utilizzato droni iraniani per condurre gli attacchi degli ultimi giorni. (Was)