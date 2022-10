Imprese: Cy4Gate sottoscrive un accordo preliminare per l'acquisizione del 55 per cento circa di Diateam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4Gate ha sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisto del 55 per cento circa di Diateam, società francese specializzata nel design, sviluppo e realizzazione di sistemi avanzati per il testing, validazione e training nel dominio della cyber security, per clienti governativi e corporate. Il valore complessivo dell’operazione ammonterebbe a circa 10 milioni di euro. Il closing dell’operazione è soggetto all’avveramento di determinate condizioni sospensive – tra cui la positiva conclusione della procedura di autorizzazione da parte delle competenti autorità francesi (essendo l’azienda sottoposta a controllo assimilabile al c.d. Golden Power) – ed è previsto entro la fine del 2022. Emanuele Galtieri, Ad di Cy4Gate Group ha commentato: "Diateam è una azienda informatica che vanta 20 anni di esperienza nel mercato della cyber security. La società ha sviluppato una piattaforma virtuale – il cyber digital twin – che simula le reti informatiche dei clienti per valutarne la cyber resilienza e consente lo sviluppo e l’addestramento di pregiate e rare risorse preposte alla protezione delle reti da attacchi cibernetici. L’iniziativa si muove nel solco degli esistenti accordi governativi di collaborazione e di ricerca tra Italia e Francia in settori strategici tra cui la Cyber Defence e persegue la duplice finalità di arricchire la customer value proposition del Gruppo con avanzate tecnologie di cyber security e consolidare il già avviato percorso di creazione di un centro di eccellenza Europeo per la Cyber Security consolidando la presenza in Francia”. (segue) (Com)