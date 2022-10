Imprese: Cy4Gate sottoscrive un accordo preliminare per l'acquisizione del 55 per cento circa di Diateam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guillaume Prigent, Chairman di Diateam ha dichiarato: “Tra i potenziali partner che abbiamo incontrato negli ultimi mesi, Cy4Gate ha il progetto industriale più interessante per il nostro sviluppo. Condividiamo la stessa ambizione di costruire una leadership europea. L’unione delle nostre competenze, delle diverse esperienze e dei prodotti, consentirà all’intero Gruppo di soddisfare le esigenze di un mercato in rapida evoluzione, che registrerà una crescita significativa nei prossimi anni”. “La conclusione dell’accordo preliminare tra Cy4Gate e Diateam aggiunge un ulteriore, importante tassello alle numerosissime collaborazioni industriali tra Italia e Francia”, ha dichiarato l’ambasciatrice d’Italia in Francia, Emanuela D’Alessandro. “Questa collaborazione, che riguarda un settore strategico quale quello della sicurezza cibernetica, rappresenta un’ulteriore testimonianza del dinamismo delle imprese italiane sul fronte degli investimenti diretti in Francia. Essa si inserisce peraltro in un filone assai promettente, quello dello sviluppo degli scambi tra imprese innovative dai due lati delle Alpi, che vede impegnate le Istituzioni dei due Paesi in un’attiva azione di sostegno”. (Com)