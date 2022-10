Usa: elezioni 2020 in Georgia, senatore repubblicano Graham chiamato a testimoniare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Lindsey Graham dovrà testimoniare di fronte al gran giurì che sta indagando sul tentativo dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020 nello Stato della Georgia. Lo ha annunciato la Corte d’appello dell’undicesimo circuito giudiziario degli Stati Uniti. Inizialmente, gli avvocati di Graham hanno chiesto al tribunale di bloccare il mandato di comparizione emesso dalla procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, affermando che un senatore in carica non può essere oggetto di tali indagini. La Corte d’appello ha però respinto la richiesta, appoggiando invece la sentenza di un tribunale di grado inferiore per ridurre le domande che le autorità giudiziarie potranno fare a Graham. Il senatore potrà ricorrere nuovamente in appello, o chiedere alla Corte suprema di intervenire. (Was)