Perù: democrazia a rischio, l'Osa invia missione per valutare situazione politica (3)

- In un discorso alla nazione pronunciato nella serata di mercoledì, Castillo aveva definito gli ultimi annunci della magistratura ai suoi danni come una forma "di colpo di Stato", proponendosi di chiedere l'intervento della comunità internazionale. Nello specifico, Castillo ha evocato la possibile applicazione degli articoli della Carta democratica dell'Osa, strumento che consente a un Paese le cui istituzioni e funzionamento democratico siano minacciate di chiedere l'assistenza del segretario generale o dello stesso Consiglio permanente. (Was)