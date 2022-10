Onu: al via la Settimana “Donne, pace e sicurezza”, Italia interviene al Consiglio di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riferimento è alla prima risoluzione in assoluto approvata dal Consiglio di sicurezza per denunciare l’impatto della guerra sulle donne, per valorizzare il contributo delle stesse alla risoluzione dei conflitti. Una risoluzione che l’Italia ha sempre sostenuto, sin dalla sua adozione nel 2020. Le donne, ha continuato l’ambasciatore, si sono dimostrate estremamente efficaci nel proteggere i civili, accedere alle comunità e creare rapporti di fiducia con le popolazioni locali. “La stessa efficacia è dimostrata nei settori del peacebuilding e del peacekeeping: un accordo di pace ha il 20 per cento di probabilità in più di durare almeno due anni, e il 35 per cento in più di durare 15 anni con un coinvolgimento delle donne”, ha spiegato. Nonostante ciò, a livello globale sono donne solo il 13 per cento dei mediatori, il sei per cento dei negoziatori e il sei per cento dei firmatari degli accordi di pace. Stando ai dati Onu, su dieci accordi di pace, sette non vedono il coinvolgimento di donne. (segue) (Was)