Usa-Francia: vice segretaria Sherman sente segretaria ministero Esteri, focus Ucraina e Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale del ministero degli Esteri francese, Anne-Marie Descotes. Lo riferisce una nota. Le parti hanno discusso le misure da introdurre per sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla necessità di garantire la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan. Infine, i colloqui si sono incentrati anche sugli ultimi sviluppi ad Haiti e in Etiopia, in termini di sicurezza, e sulle proteste in Iran. (Was)