Qatar: lanciata esercitazione militare “Watan” a un mese da inizio Campionato mondiale calcio (3)

- Le truppe di Ankara parteciperanno, insieme ai militari di diversi Paesi, Italia inclusa, all’operazione “World Cup Shield”. L’11 ottobre scorso lo Stato maggiore della Difesa italiano ha fatto sapere che è iniziato lo schieramento in Qatar di un contingente militare interforze a guida Esercito italiano. La task force italiana comprende circa 560 militari delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri con 46 mezzi terrestri, una nave e due aeromobili. In particolare, l’Esercito schiererà unità specialistiche Eod (Explosive Ordnance Disposal), per la difesa Cbrn (da minaccia chimica, biologica, radiologica e nucleare) e unità cinofile. La Marina militare contribuirà alla sicurezza delle acque internazionali al largo di Doha, con il pattugliatore polivalente d’altura Thaon di Revel, e dello spazio subacqueo, in prossimità della costa, con un Autonomous Underwater Vehicle del tipo Remus. L’Aeronautica militare, invece, concorrerà al controllo dello spazio aereo per contrastare l’eventuale impiego non autorizzato di mini e micro droni. (Res)