Ucraina: premier Israele Lapid, preoccupati per cooperazione militare tra Russia e Iran

- Siamo profondamente preoccupati per i rapporti militari tra la Russia e l’Iran. Lo ha dichiarato, oggi, il primo ministro di Israele, Yair Lapid, nel corso di una conversazione telefonica con l’omologo ucraino, Dmytro Kuleba. Il premier israeliano ha fatto sapere, sul proprio account Twitter, di aver discusso con Kuleba degli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. “Israele sta con il popolo ucraino”, ha aggiunto Lapid. Come precisa il quotidiano “The Times of Israel”, il colloquio telefonico è giunto alla luce della “rabbia di Kiev” per il rifiuto israeliano di inviare armi all’Ucraina. Per oggi, poi, era prevista una telefonata tra i ministri della Difesa dei due Paesi, ma questa sembra essere stata annullata. Ieri, il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha dichiarato che Israele “aiuterà l’Ucraina con sistemi di allarme contro le minacce aeree”, ma non fornirà armi. Le parole di Gantz sono giunte sullo sfondo della richiesta ufficiale da parte dell’Ucraina di sistemi di difesa antimissile di fabbricazione israeliana per contrastare gli attacchi di droni e missili balistici iraniani. (Res)