20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla presentazione del Sesto e Settimo rapporto "Mafie nel Lazio". Partecipano all'evento Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la legalità e la sicurezza della Regione Lazio, Ilaria Calò, Procuratrice aggiunta della Direzione distrettuale Antimafia-Roma, il colonnello Roberto Prosperi, comandante del Gruppo Analisi e Relazioni Operative del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della guardia di finanza, il colonnello Gianluca Valerio, vicecomandante del Ros, il Prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della polizia di stato. Camera di commercio, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Piazza di Pietra, Roma. (Ore 10:00).VARIE- Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil capitoline, partecipano al Flash mob dei sindacati edili di Roma contro le stragi sul lavoro. Largo di Torre Argentina, via di San Nicola De’ Cesarini. (Ore 11:00).- Conferenza stampa per la presentazione dell'atelier Ultrablu. Piazza Capponi 7, Roma. (Ore 11:30). (segue) (Rer)