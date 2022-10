Migranti: ministra Interno tedesca Faeser, su rotta balcanica no soluzioni rapide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per limitare l'immigrazione illegale lungo la rotta balcanica “non ci si possono aspettare soluzioni rapide”. È quanto dichiarato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, al termine della riunione con i colleghi dei 16 Stati parte del Processo di Berlino sui Balcani occidentali. Come riferisce il quotidiano “Frankfuter Allgemeine Zeitung”, l'incontro si è svolto nella capitale tedesca e Faeser ha suggerito di aumentare la frequenza delle consultazioni. Pertanto, la prossima riunione si terrà tra sei mesi e non dopo un anno, come finora di prassi. Intanto, gli Stati parte del Processo di Berlino hanno convenuto che le misure per contrastare l'immigrazione illegale sulla rotta balcanica includono “l'allineamento della politica in materia di visti con le norme dell'Unione europea e la protezione efficace delle frontiere esterne dell'Ue”. A tal fine, si prevede il sostegno dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). Riguardo all'ammissione di persone in fuga da guerre e persecuzioni, Faeser ha sottolineato: “Sosteniamo la nostra responsabilità umanitaria, insieme”. A sua volta, la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, ha affermato che, nel corso dell'anno, sono triplicati gli arrivi e i tentativi di ingresso nell'Ue attraverso la rotta balcanica. Johansson ha aggiunto: “Dobbiamo e possiamo davvero fare di più in questo settore”. Questo obiettivo è “strettamente legato alla lotta alla criminalità organizzata”. Per la commissaria europea agli Affari interni, i Paesi dei Balcani occidentali dovrebbero ricevere maggiore sostegno nel rimpatrio dei cittadini di Stai terzi. Secondo Faeser, la questione centrale è impedire che la migrazione illegale danneggi quanti sono costretti a percorrerne le rotte nelle circostanze più avverse. (Geb)