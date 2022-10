Brasile: Tribunale elettorale approva risoluzione per accelerare rimozione fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale superiore elettorale del Brasile (Tse) ha approvato una risoluzione che facilita la rimozione di contenuti diffusi su internet considerati falsi e diffamatori e a rischio di compromettere l'integrità del processo elettorale. La norma stabilisce che "a seguito di una decisione della Corte che determini la rimozione dei contenuti di disinformazione, la stessa presidenza del Tse può decidere l'estensione di tale decisione a contenuti identici ripubblicati. I contenuti illeciti replicati in altri canali internet diversi da quelli indicati nella decisione iniziale possono essere rimossi senza che sia necessaria una nuova azione per mettere in discussione questi nuovi canali", si legge nella nota del tribunale. (segue) (Brb)