Brasile: campagna di disinformazione contro Lula, giustizia indaga su Bolsonaro e il figlio Carlos

- Il Tribunale superiore elettorale del Brasile (Tse) ha confermato l'apertura di un'indagine su una presunta organizzazione criminale finalizzata alla divulgazione sistematica di contenuti falsi contro il candidato alla presidenza del Partito dei Lavoratori (Pt), Luiz Inacio Lula da Silva. Tra gli indagati figurano il presidente, Jair Bolsonaro, e il figlio Carlos, indicato come una delle menti dell'organizzazione. Nella decisione della Corte, che ha concesso il visto buono a una risoluzione del giudice Benedito Goncalves, viene confermata anche la convocazione di Carlos Bolsonaro, consigliere comunale a Rio de Janeiro, a presentarsi entro 3 giorni alla corte per riferire sull'utilizzo politico-elettorale dei suoi profili sui social e sul presunto "ecosistema della disinformazione" di cui potrebbe far parte. (segue) (Brb)