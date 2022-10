Brasile: Lula propone creazione ministero Sicurezza contro traffico armi e droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ex sindacalista, le misure adottate dal governo Bolsonaro che hanno facilitato l'accesso ad armi e munizioni negli ultimi anni, hanno finito per avvantaggiare le organizzazioni criminali. "Quello che stiamo vedendo è che i trafficanti di droga si stanno preparando, si stanno modernizzando, con l'autorizzazione del governo", ha sottolineato. Il candidato ha anche difeso le modifiche all'attuale legislazione sulle droghe per evitare di criminalizzare i consumatori. "Dobbiamo migliorare le leggi sulla droga che sono state fatte nel 2008 e nel 2009 in modo che sia chiaro che i consumatori hanno bisogno di cure, recupero, centri di eccellenza e non di carcere", ha affermato. (Brb)