Usa: Georgia, ex consigliere di Trump ed ex senatrice repubblicana hanno testimoniato di fronte a un gran giurì

- L'ex consigliere giuridico della Casa Bianca, Pat Cipollone, e l’ex senatrice Kelly Loeffler hanno testimoniato di fronte al gran giurì incaricato di indagare sul tentativo dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di rovesciare l’esito delle elezioni del 2020 in Georgia. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che i due hanno testimoniato negli ultimi mesi nel quadro delle indagini guidate dalla procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis. Cipollone, che durante la presidenza Trump ha partecipato ad una serie di incontri in cui l’ex presidente e il suo staff avrebbero discusso le possibili strategie per avanzare le accuse di frodi elettorali, ha anche testimoniato di fronte alla commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti Usa sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. L’ex avvocato della Casa Bianca è stato anche sentito dal gran giurì che sta portando avanti le indagini penali del dipartimento della Giustizia, alle cui domande però non ha risposto, invocando il privilegio esecutivo. (Was)