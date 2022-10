Ue: Draghi, agire con urgenza con misure per preservare il mercato unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento al consiglio europeo di Bruxelles, il premier Mario Draghi ha sottolineato l'urgenza di prendere misure che possano incidere sulla dinamica dei prezzi dell'energia, come l'introduzione di un tetto al prezzo del gas e una riforma del mercato dell'energia elettrica. Lo si apprende da fonti europee. Il rischio di non agire, ha evidenziato il premier nel suo intervento, è quello di una frammentazione del mercato che può avere riflessi negativi sull'unità europea, soprattutto se i Paesi che hanno maggior spazio fiscale operano in autonomia. Draghi è intervenuto nel corso della sessione iniziale dedicata al tema energetico, ponendo l'accento sulla fase di recessione che l'Europa sta per attraversare. "Gli Stati membri devono avere una capacità di spesa comune, che garantisca la parità di condizioni per tutti. Non è una questione di solidarietà, ma di salvaguardia del mercato interno", ha detto il premier durante il suo intervento, insistendo poi sull'urgenza di un fondo comune europeo, utilizzabile non solo per investimenti, ma anche per mitigare i prezzi. (Beb)