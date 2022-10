Brasile-Russia: ambasciatore russo all'Onu, elezioni non influiranno su relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto del Brasile con il governo russo di Vladimir Putin è "ottimo" e, a prescindere dall'esito delle elezioni presidenziali del 30 ottobre, il Cremlino si impegna a mantenere questo dialogo. Lo ha detto l'ambasciatore russo all'Onu, Gennady Gatilov, in un'intervista con portale di informazioni "Uol". "Il nostro rapporto con il Brasile è eccellente. Non ci sono dubbi", ha detto Gatilov. "Naturalmente, il Brasile ha posizioni specifiche su argomenti specifici. Ma continueremo con il nostro rapporto con i brasiliani", ha affermato il diplomatico. Per il governo russo la speranza del Cremlino è che nulla cambierà dopo il secondo turno delle elezioni presidenziali brasiliane, in programma il 30 ottobre. "Indipendentemente dal risultato, spero che la relazione continui ad andare avanti. Ancora più forte", ha detto. (Brb)