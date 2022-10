Iraq: deputati indipendenti formano fronte di opposizione contro premier Al Sudani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un discorso pronunciato a seguito della sua nomina, Al Sudani ha fatto sapere che la lotta alla corruzione sarà tra le priorità del prossimo governo dell’Iraq. “Questa grande responsabilità è motivo di orgoglio. Continuiamo a servire il nostro popolo, a compiere il nostro dovere e a pagare i nostri debiti”, ha proseguito Al Sudani. "Farò del mio meglio per formare un governo forte, determinato ad attuare i suoi obiettivi e il suo programma attraverso la sinergia delle forze politiche, nominando personalità efficienti, professionali e oneste in grado di adempiere alle proprie responsabilità", ha affermato il premier designato. "Non dimenticheremo le vere esigenze dei nostri giovani e lavoreremo con dedizione e sincerità per affrontare i problemi e le crisi”, ha concluso. (Res)