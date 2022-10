© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico si schiererà in difesa della Costituzione, “che non vuol dire non essere disponibili a una discussione per migliorare la Carta. Ma saremo contrari a ogni stravolgimento dell'impianto della Costituzione”. A dirlo il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. (Rin)