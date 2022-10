Università: Baglio (Pd), trent'anni di Roma Tre, polo di eccellenza e alta formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trent'anni fa nasceva l'università Roma Tre "un presidio culturale, di valorizzazione del territorio e di ricerca al servizio della comunità che molti ci invidiano". Lo afferma in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio. "Sono stata tra i primi iscritti dell'ateneo romano, diventato ormai un polo di eccellenza scientifica e di alta formazione in tutta Italia - spiega -. Oggi, nel giorno in cui iniziano le celebrazioni per il trentennale di Roma Tre, vogliamo ricordare l'importanza della formazione per sviluppare talenti e capacità personali. Roma e l'Italia - conclude - hanno bisogno di riappropriarsi del futuro con giovani capaci di mettersi in gioco". (Com)