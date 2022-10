Università: Melito (Pd), Roma Tre è simbolo di sapere che guarda a futuro di città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio, presso il teatro Palladium di Roma, "è stato presentato il logo del trentennale dell'università degli Studi Roma Tre, simbolo che accompagnerà gli eventi organizzati nei prossimi giorni dall'ateneo ma anche simbolo dell'enorme importanza che la giovane università rappresenta per la città di Roma e i suoi cittadini". Lo afferma in una nota la presidente della commissione Urbanista di Roma, Antonella Melito del Partito democratico. "Luogo di crescita, patrimonio intellettuale, tempio di democrazia e civiltà, Roma Tre ha contribuito anche al rilancio di un quadrante importante del sud della Capitale - spiega -. La presenza di questa università è stata infatti determinante allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, tanto più un ateneo efficiente come Roma Tre, che ha sempre stimolato lo sviluppo di nuove idee e opportunità, in tanti ambiti, come quello della rigenerazione urbana. Un ringraziamento - conclude - a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo logo, simbolo di un sapere che guarda al futuro, nonché al magnifico Rettore, Massimiliano Fiorucci e al direttore generale, Pasquale Basilicata per l'organizzazione di eventi che arricchiscono Roma".(Com)